"Треба знищити надію російської еліти, що вони можуть вижити з Путіним, адже це не так", - ексдепутат держдуми РФ Пономарьов
Депутат держдуми РФ (2007-2016 рр.) Ілля Пономарьов заявив, що єдиною умовою миру є знищення Путіна та його режиму. Він також закликає російські еліти позбутися ілюзій про те, що вони можуть вижити з диктатором
Про це він розповів у вечірньому етері Еспресо.
"Я вважаю, що тут нам (росіянам, - ред.) потрібно допомагати Україні, а не Україні потрібно допомагати нам, бо хто на кого напав", - підкреслив ексдепутат російської держдуми.
На запитання, як припинити війну РФ в Україні, він сказав: "Я вважаю, що перш за все треба зрозуміти одну дуже просту річ, - що причина цієї війни перебуває у Москві та єдиний шлях до закінчення цієї війни - це знищення путінізму".
На думку Пономарьова, після звільнення української території та виходу української армії на кордони 1991 року не закінчиться війна.
"Вона закінчиться виключно тоді, коли буде знищений Путін та його режим. У нас є спільна мета, а для того, щоб ця спільна мета була реалізована, треба знищити надію у російських еліт, що вони можуть вижити з Путіним, адже вони можуть вижити виключно без Путіна, і коли вони це зрозуміють, тоді настануть ці зміни, яких ми всі прагнемо", - підсумував він.
- Марк Фейгін, російський опозиційний політик в українській еміграції, в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі "Еспресо" розповів про прагнення Путіна посадити Захід за стіл переговорів та позицію Вашингтона.
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