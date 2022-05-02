"Треба зробити вибір - ви за правду чи ні": Зеленський розкритикував Туреччину за плани створення окремої авіакомпанії під російських туристів
Президент Володимир Зеленський розкритикував Туреччину за нові туристичні маршрути для жителів РФ
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента для грецького видання EPT News.
Зеленський сказав, що Туреччина з одного боку виступає посередником у переговорах і підтримує Україну, а з іншого боку готує туристичні маршрути для росіян
"Особливо для російського туризму. Ми це теж бачимо. І я, як президент, якщо ми хочемо мати дружні стосунки, я маю сказати, що це неможливо. Не можна так з цим справлятися, це подвійні стандарти. Це нечесно. Саме тому я звертаю увагу Туреччини на такі можливості, я вважаю, що так бути не може, тому що треба зробити вибір - за правду чи ні", - заявив він.
- За даними видання Sabah, в Туреччині розробляють урядову "дорожну карту" по залученню туристів з РФ, зокрема обговорюється створення нової авіакомпанії, яка буде займатися виключно перевезенням російських туристів на курорти.
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