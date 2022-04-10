Туреччина розробила план відновлення потоку російських туристів і збирається створити для цього авіаперевізника, – ЗМІ

Про це з посиланням на газету Sabah пише "Інтерфакс-Україна".



Влада Туреччини ухвалила план на три етапи із залучення російських туристів до країни в умовах санкцій.

"Мінкультури та туризму, Мінтранс, а також Міністерство казначейства та фінансів у ситуації, що склалася, затвердили трьохетапну дорожню карту для залучення туристів із РФ, зокрема йдеться про створення найближчим часом нової авіакомпанії", - йдеться у повідомленні.

Очікується, що базуватиметься авіакомпанія в аеропорту Анталії. Літаки виконуватимуть рейси лише між містами РФ та курортами Туреччини.



Турки очікують, що такий крок дозволить залучити додатково щонайменше мільйон російських туристів.



Туреччина також готова надати кредит у $300 млн туроператорам ANEX Tour, Pegas Touristik та Coral Travel для підтримки бізнесу в умовах війни в Україні. Передбачається, що про пакет підтримки для туркомпаній буде оголошено на початку травня.



Нагадаємо, Росія поскаржилась Туреччині на використання Україною Байрактарів.



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