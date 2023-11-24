Тренди, що будуть актуальними в контекстній рекламі у 2024 році

Зростаюча конкуренція між рекламодавцями та платформами реклами, такими як Google, Meta, Amazon, - стимулюють основного оператора з контекстної реклами Google знаходити більш гнучкі й ефективні інструменти кожного року, оскільки за цим процесом стоять досить великі гроші й, звичайно, ризики.

Про тренди контекстної реклами на 2024 рік розповів Євген Холостенко, експерт із мільйонними бюджетами та більш ніж 15 роками досвіду.

Data-oriented стає все більш необхідним для адекватної роботи акаунтів. З нашого досвіду, на ручних стратегіях залишилося не більше 5% рекламних кампаній, інші вже працюють на розумних алгоритмах Google, які базуються лише на даних. Подальша автоматизація рекламних кампаній. Такий тип кампаній, як Perfomance Max, усе більше бере гору над "ручними" рекламними кампаніями, зменшуючи роботу спеціалістів. Додасться більше аналітики в кампаніях Performance Max. Google постійно вдосконалює цей тип кампаній, регулярно додаючи оновлення. Пошукові кампанії у товарному бізнесі відходять на другий план назавжди. З появою Google Shopping і розумних алгоритмів змінилась і поведінка користувачів. Користувач хоче обирати товар одразу в пошуковій видачі, не витрачаючи час на пошук на сторонніх сайтах. Саме тому пошукові кампанії в товарному бізнесі мають усе менший попит. У медійних кампаніях залишаться актуальними кампанії з ручними стратегіями, позаяк вони більш контрольовані. Нові кампанії, орієнтовані на створення попиту, набудуть значної актуальності наприкінці року, у звʼязку з поступовим залученням стратегій, орієнтованих на ROI. На цей час кампанії на створення попиту ще в глибокому бета-тестуванні. Shorts стане одним із найдинамічніших форматів відео й реклами на YouTube. Відеореклама, орієнтована на конверсії, й надалі набуватиме популярності та стане доступною не тільки для національних брендів, а й для звичайних рекламодавців, оскільки Google матиме достатньо даних для цього формату. Безповоротне оновлення інтерфейсів Google Ads і Merchant Center на Next. Розширення функціонала Google Analytics 4. Google почав більш активно доробляти функціонал GA 4, ми очікуємо якіснішої роботи з розширеними звітами електронної торгівлі для великих магазинів. Підтвердження всіх рекламодавців. Сьогодні вже стає нормою підтвердження платників реклами кожні пів року, що і далі працюватиме на постійній основі.

У цілому різких змін не повинно бути, тільки продовження тих змін, що відбуваються зараз.

За матеріалами Holostenko & Partners

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