Три з чотирьох найбільших нафтосервісних компаній заявили про вихід з ринку Росії
Три найбільші міжнародні нафтосервісні компанії, що входять до "великої четвірки", 19 березня заявили про плани припинити діяльність у Росії
Про це повідомляє російський Інтерфакс, інформує Еспресо.TV.
Першою зробила заяву про негайне припинення діяльності в Росії американська Halliburton, наголосивши, що спільних підприємств на території РФ вона не має. Постачання запчастин та продуктів до Росії було зупинено Halliburton кілька тижнів тому.
"Ми глибоко засмучені війною в Україні. У нас є співробітники як в Україні, так і в Росії, і конфлікт сильно впливає на них, їхні сім'ї та близьких по всьому регіону. З самого початку цього конфлікту ми приділяли першорядну увагу безпеці співробітників та дотриманню всіх відповідних санкцій", - наводяться у повідомленні слова президента та CEO Halliburton Джеффа Міллера.
Далі про згортання планів у РФ повідомила міжнародна Schlumberger. "Ми з величезною тривогою спостерігали за ескалацією конфлікту в Україні. У міру розвитку ситуації ми оцінювали наше майбутнє і вирішили негайно призупинити впровадження нових інвестицій та технологій для операцій у Росії. Ми продовжуємо активно стежити за цією динамічною ситуацією та здійснюватимемо будь-яку існуючу діяльність у повній відповідності до чинних міжнародних законів та санкцій", - зазначив голова компанії Олів'є Ле Пеш.
Baker Hughes також оголосила про припинення нових інвестицій у свої операції у Росії. Компанія продовжує дотримуватися чинного законодавства та санкцій у міру виконання поточних договірних зобов'язань, йдеться на сайті.
"Криза в Україні викликає серйозне занепокоєння, і ми рішуче підтримуємо дипломатичне рішення. Ми засуджуємо насильство, і наші серця звернені до людей та родин тих, хто постраждав", - сказав голова та головний виконавчий директор Baker Hughes Лоренцо Сімонеллі.
Weatherford, що входить до четвірки найбільших нафтосервісних компаній світу, поки не повідомляла про свої плани щодо Росії.
- Нагадаємо, напередодні проти Росії було впроваджено нові санкції, які, зокрема, стосуються і інвестицій та технологій у видобування енергоносіїв. І вже сьогодні стало відомо про перші компанії, які приєднуються до цих обмежень.
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