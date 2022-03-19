Три з чотирьох найбільших нафтосервісних компаній заявили про вихід з ринку Росії

Про це повідомляє російський Інтерфакс, інформує Еспресо.TV.

Першою зробила заяву про негайне припинення діяльності в Росії американська Halliburton, наголосивши, що спільних підприємств на території РФ вона не має. Постачання запчастин та продуктів до Росії було зупинено Halliburton кілька тижнів тому.

"Ми глибоко засмучені війною в Україні. У нас є співробітники як в Україні, так і в Росії, і конфлікт сильно впливає на них, їхні сім'ї та близьких по всьому регіону. З самого початку цього конфлікту ми приділяли першорядну увагу безпеці співробітників та дотриманню всіх відповідних санкцій", - наводяться у повідомленні слова президента та CEO Halliburton Джеффа Міллера.

Далі про згортання планів у РФ повідомила міжнародна Schlumberger. "Ми з величезною тривогою спостерігали за ескалацією конфлікту в Україні. У міру розвитку ситуації ми оцінювали наше майбутнє і вирішили негайно призупинити впровадження нових інвестицій та технологій для операцій у Росії. Ми продовжуємо активно стежити за цією динамічною ситуацією та здійснюватимемо будь-яку існуючу діяльність у повній відповідності до чинних міжнародних законів та санкцій", - зазначив голова компанії Олів'є Ле Пеш.

Baker Hughes також оголосила про припинення нових інвестицій у свої операції у Росії. Компанія продовжує дотримуватися чинного законодавства та санкцій у міру виконання поточних договірних зобов'язань, йдеться на сайті.

"Криза в Україні викликає серйозне занепокоєння, і ми рішуче підтримуємо дипломатичне рішення. Ми засуджуємо насильство, і наші серця звернені до людей та родин тих, хто постраждав", - сказав голова та головний виконавчий директор Baker Hughes Лоренцо Сімонеллі.

Weatherford, що входить до четвірки найбільших нафтосервісних компаній світу, поки не повідомляла про свої плани щодо Росії.

Нагадаємо, напередодні проти Росії було впроваджено нові санкції, які, зокрема, стосуються і інвестицій та технологій у видобування енергоносіїв. І вже сьогодні стало відомо про перші компанії, які приєднуються до цих обмежень.

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