Триматимуть російський флот у страху: Після знищення "Москви" українським комплексом "Нептун" зацікавилися інші країни, - The Washington Post
Купівлею українського протикорабельного комплексу "Нептун" зацікавилися інші країни після того, які він влучив у російський крейсер "Москва"
Про це повідомляє The Washington Post.
Видання зазначає, що удар по флагману російського Чорноморського флоту - крейсеру "Москва" - ознаменував потужний імпульс для оборонної промисловості України. Це сталося попри те, що країна значною мірою змушена покладатися на зброю, яку постачають західні партнери.
У WP наголосили, що Україна довела, що здатна виробляти ефективну та якісну зброю, яку вже хочуть купувати інші країни.
За словами Марка Кансіана з Центру стратегічних та міжнародних досліджень, "Нептун" триматиме російський флот у страху.
"Для українців, якщо вони змогли потопити чи пошкодити цей корабель своїми ракетами "Нептун" - це передовсім предмет гордості. Це також корисний військовий ресурс, оскільки вони зможуть стримувати російський флот", - переконаний Кансіан.
- Флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва" був уражений 13 квітня, українськими ракетами "Нептун".
- Увечері 14 квітня стало відомо, що крейсер потонув.
- 16 квітня у Пентагоні підтвердили, що українські ракети "Нептун" вразили російський військовий корабель "Москва" перед тим, як він затонув.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.45
Купівля 30.45Продаж 31.97
-
EUR
Купівля 32.76Продаж 34.54
- Актуальне
- Важливе