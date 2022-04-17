Триматимуть російський флот у страху: Після знищення "Москви" українським комплексом "Нептун" зацікавилися інші країни, - The Washington Post

Про це повідомляє The Washington Post.

Видання зазначає, що удар по флагману російського Чорноморського флоту - крейсеру "Москва" - ознаменував потужний імпульс для оборонної промисловості України. Це сталося попри те, що країна значною мірою змушена покладатися на зброю, яку постачають західні партнери.

У WP наголосили, що Україна довела, що здатна виробляти ефективну та якісну зброю, яку вже хочуть купувати інші країни.

За словами Марка Кансіана з Центру стратегічних та міжнародних досліджень, "Нептун" триматиме російський флот у страху.

"Для українців, якщо вони змогли потопити чи пошкодити цей корабель своїми ракетами "Нептун" - це передовсім предмет гордості. Це також корисний військовий ресурс, оскільки вони зможуть стримувати російський флот", - переконаний Кансіан.

Флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва" був уражений 13 квітня, українськими ракетами "Нептун".

Увечері 14 квітня стало відомо, що крейсер потонув.

16 квітня у Пентагоні підтвердили, що українські ракети "Нептун" вразили російський військовий корабель "Москва" перед тим, як він затонув.

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