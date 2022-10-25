Головне управління розвідки опублікувало чергове перехоплення.

Росіянин розповідає, що окупантів відправляють на передову на неробочих танках та просить "достучатися" до прокуратури та міноборони РФ.

"В Міноборони пишіть, в прокуратуру... танки несправні! Нас кидають на самий "передок"... Нас сьогодні кинули в наступ, а в нас танки не робочі, глухнуть кожні 50 метрів...", - каже він.

Окупант скаржиться, що загиблих залишають прямо на полі бою та не дозволяють забирати тіла. Він зазначив, що військовим навіть не дозволять дзвонити рідним.

"Вони посилають пацанів на забій, тут просто... трупи в полі лежать, ніхто не дає їх забирати, наших солдат, уявляєш...", - каже він.



25 жовтня на Херсонщині ЗСУ ліквідували 13 ворожих об'єктів: склади, танк, джипи та бліндажі з окупантами.

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