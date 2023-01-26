Однак Росія не погоджується провести обмін полоненими за формулою "всіх на всіх" і віддати Україні поранених, наголосив в інтерв'ю "Суспільному" Уповановажений із прав людини Дмитро Лубінець.

"Якби такий обмін залежав лише від нас, ми його давно зробили б. Перша ініціатива стосовно цього була про те, щоби провести обмін усіх на всіх однієї категорії. Бо коли ми беремо Женевські конвенції, є визначений пріоритет — спочатку повертаються військовополонені жінки, потім поранені. Від України постійно лунають заклики провести обмін усіх на всіх, наприклад, поранених. Але вони не хочуть цього робити", - сказав омбудсмен.

За його словами, саме з цієї причини виникла ідея створення гуманітарного коридору. Його суть у тому, що це не обмін, а репатріація, тобто повернення без прив'язки до кількості.

"Це не обмін. Обмін може відбуватися всіх на всіх. А якщо ми будемо прив'язуватися до кількості, знову ж таки, російська сторона буде вимагати: скільки вони повертають, стільки ж щоб вони отримали. Важкопоранених українських військовополонених на території Росії більше, ніж важкопоранених військовополонених росіян на території України. Тому ми і пропонуємо не обмін, а репатріацію, тобто повернення. У цьому сенсі немає прив'язки до кількості", - пояснив Лубінець.

Він зазначив, що найбільшою проблемою нині є повернення захисників Маріуполя, яких РФ категорично не хоче віддавати.

Туреччина ініціювала створення гуманітарного коридору для військовополонених, зазначивши, що готова прийняти і лікувати їх у себе.

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