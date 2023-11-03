"Це небезпечна тенденція": нардеп Гончаренко про активізацію теми виборів навесні 2024 року в Україні

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Активізація теми виборів – небезпечна тенденція. Мені здається, що Зеленський все більше бере курс замість того, як він обіцяв суспільству, – перемогу у війні хоче розміняти на власну перемогу на виборах. По-перше, у нас є законодавство України, яке чітко забороняє проведення виборів під час воєнного стану, і це важливо не тільки з юридичної точки зору, але й з точки зору здорового глузду", - прокоментував народний депутат України.

За його словами, всі бачать наслідки російських атак, відповідно, виникає питання: як у таких умовах можна провести вибори?

"Вибори – це демократичний процес: дебати, дискусії, зустрічі з виборцями. І як це все організувати у нинішніх умовах безпеки? Тобто з точки зору закону і здорового глузду ці вибори неприпустимі. Та і взагалі країну не можна зараз розділяти, бо вибори завжди розділення, коли люди розділені за своїми політичними вподобаннями. Але зараз ми у такому моменті перебуваємо, коли нам потрібне єднання. Однак вони дійсно хочуть провести вибори, але я сподіваюся, що реакція суспільства на ці їхні пробні шари, тобто просунути вибори у таких умовах, їх зупинить. Хай займаються дуже важливим своїм внеском, який вони можуть зробити для перемоги України", - резюмував Олексій Гончаренко.