Це Росія, російська культура створила такого Путіна, який сьогодні воює з Україною, - співзасновник КримSOS Алієв

Співзасновник КримSOS розповів про це в етері Еспресо.TV.



"У перший же день широкомасштабної війни Росії проти України, 24 лютого 2022 р, ми закликали Україну і світ - українські та світові інституції - до бойкоту Росії в культурному, академічному та громадському напрямках. Сьогодні РФ намагається зробити так, аби культура була поза політикою, поза війною. Але ми пояснюємо, що після великої російської культури, яка в тому числі складається з культур колонізованих народів, ідуть російські танки й летять російські ракети", - зазначив Алієв.



Заступник гендиректора Українського інституту наголосив, що важливо не лише припинити співпрацю з Росією, а треба ще й бойкотувати всі гроші, які йдуть від російських фондів.



"Деякі країни Європи, йдеться і про Францію, і про Німеччину, чинять сильний спротив, коли заявляють нам, що ворог - Путін, а не Пушкін. Ми тут ідемо в парадигму "хороших росіян", які сьогодні замовчують те, що робить їхня країна, і не тільки Путін. Погодьтеся, не Володимир Путін створив цю Росію, яка є сьогодні. А це Російська Федерація створила, уможливила такого Путіна, який сьогодні є та воює проти України, проти українців", - зауважив Алім Алієв.

Нагадаємо, Надзвичайний і Повноважний посол України у США 2015-2019 рр. дипломат Валерій Чалий вважає, що Російська Федерація має всі ознаки фашизму і мова не лише про президента Путіна, а про все хворе суспільство.

Журналіст Віталій Портников вважає, що президент країни-агресорки Росії Володимир Путін хоче знищити Україну як державу, щоб не повертати Крим.