Це Росія, у нас багато Наташ: російський футбольний клуб зганьбився при презентації турецького футболіста

Про це повідомляє Еспресо.TV.



В офіційному Тwitter-акаунті ЦСКА з'явився відеоролик, де показали вигадане листування, як російський клуб переконує Юсуфа Язіджі перейти в їхній клуб.



У ролику акаунт ЦСКА спочатку пролайкав фотографії футболіста, а потім вступив в листування англійською мовою. За сценарієм, турецький футболіст ігнорує росіян, аж поки вони не написали: "Юсуф, це Росія, у нас тут багато Наташ". Після чого турок моментально дав відповідь: "П'ять хвилин, вже їду!".



Відео видалили з усіх акаунтів ЦСКА приблизно через 15-20 хвилин після публікації, але відео і скріншоти поширилися в соціальних мережах. Користувачам дуже не сподобалась ідея ЦСКА, які отримали в свою сторону хейт.



Директор відділу інформаційної політики та PR клубу Сергій Аксьонов повідомив, що відсторонив творців відеоролика від роботи. А в мережі закликають Аксьонова самому піти у відставку.



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