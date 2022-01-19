Це Росія, у нас багато Наташ: російський футбольний клуб зганьбився при презентації турецького футболіста
Прес-служба московського ЦСКА ганебно презентувала турецького футболіста Юсуфа Язіджі, який на правах оренди приєднався до їхнього клубу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
В офіційному Тwitter-акаунті ЦСКА з'явився відеоролик, де показали вигадане листування, як російський клуб переконує Юсуфа Язіджі перейти в їхній клуб.
У ролику акаунт ЦСКА спочатку пролайкав фотографії футболіста, а потім вступив в листування англійською мовою. За сценарієм, турецький футболіст ігнорує росіян, аж поки вони не написали: "Юсуф, це Росія, у нас тут багато Наташ". Після чого турок моментально дав відповідь: "П'ять хвилин, вже їду!".
Відео видалили з усіх акаунтів ЦСКА приблизно через 15-20 хвилин після публікації, але відео і скріншоти поширилися в соціальних мережах. Користувачам дуже не сподобалась ідея ЦСКА, які отримали в свою сторону хейт.
Директор відділу інформаційної політики та PR клубу Сергій Аксьонов повідомив, що відсторонив творців відеоролика від роботи. А в мережі закликають Аксьонова самому піти у відставку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.22
Купівля 28.22Продаж 28.53
-
EUR
Купівля 31.95Продаж 32.41
- Актуальне
- Важливе