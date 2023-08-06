Про це нагадує Ukrainian Military Honour.

"Того ж дня (себто 6 серпня - ред.) Головна Українська Рада, створена 1 серпня у Львові, звернулася до українців із закликом вступати до лав Українських Січових Стрільців (УСС), що стояли під проводом Бойової Управи УСС, створеної 4 серпня з делегатів ГУР, Січового Союзу та товариства "Сокіл", - йдеться у повідомленні.

Як наглоошується, УСС були "першими українськими частинами Австро-Угорщини, відібраними за національною ознакою, і мали, в тому числі велике значення для створення військового словництва, термінології, фольклору, пісні й музики (оркестра УСС), для устійнення форми українського однострою (мазепинка)".

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6 серпня також є важливою датою в історії чеченського народу.

Цього дня почалася операція "Джихад" - заключної битви першої війни в Чечні після розпаду СРСР (вона ж Перша чеченська війна), за підсумками якої російські війська змушені були залишити Грозний, а керівництво РФ та Чеченської республіки Ічкерія уклали Хасавюртівські угоди, розповідають "Кавказ.Реалії".

"Бої за Грозний тривали з 6 до 22 серпня 1996 року. Підрозділи Ічкерії під керівництвом Аслана Масхадова, Зелімхана Яндарбієва, Ісланбека Ісмаїлова, Ахмеда Закаєва, Руслана Гелаєва, Доку Умарова, Шаміля Басаєва та інших польових командирів заблокували у Грозному угруповання внутрішніх військ МВС та домоглися їхнього відступу. 31 серпня 1996 року було укладено Хасавюртівські угоди, у тому числі пропоновані до заяви "Принципи визначення основ взаємин між Російською Федерацією та Чеченською Республікою". Після цього Перша чеченська війна завершилась", - зазначає видання.

"Наказ про проведення операції віддав президент ЧРІ Зелімхан Яндарбієв. Командував операцією начальник генштабу ЧРІ Аслан Масхадов. Чисельність підрозділів, що увійшли до нашпигованої російськими військами чеченської столиці, становила всього 850 бійців... У ході двотижневих боїв за місто до 850 моджахедів приєдналося до 2 тисяч народних ополченців", - пише своєю чергою "Кавказ-Центр".