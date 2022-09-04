Цієї доби ворог випустив понад 10 ракет по Україні, дві з них збила наша система ППО
З початку доби 4-го вересня противник здійснив обстріл України ракетами різних типів повітряного та наземного базування
Як повідомляють Протиповітряні сили ЗСУ, ворог вдарив керованими авіаційними ракетами Х-59, Х-31, протикорабельними П-800 "Онікс", та крилатими ракетами "Іскандер-К".
"З початку доби 4-го вересня противник здійснив обстріл України ракетами різних типів повітряного та наземного базування. Усього було випущено більше десяти ракет, дві з яких Х-59 та імовірно "Іскандер-К" були знищені силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, начальник Київської міської військової адміністрації генерал-майор Микола Жирнов розповів, що на сьогоднішній день протиповітряна оборона України здатна збивати від 50 до 70% російських ракет
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