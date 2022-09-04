ППО України збиває від 50 до 70% російських ракет, – генерал-майор Микола Жирнов
На сьогоднішній день протиповітряна оборона України здатна збивати від 50 до 70% російських ракет
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації генерал-майор Микола Жирнов в інтерв'ю "Армія Inform".
"Аналіз авіаційно-ракетних ударів Росії показує, що від 50 до 70% ворожих ракет збивається засобами ППО, як авіацією, так і зенітними ракетними підрозділами. Але, на жаль, сьогодні 100% ефективність дій ППО ми не можемо забезпечити, це повʼязано з обʼєктивними причинами – недостатньою кількістю засобів розвідки, авіаційних та зенітних ракетних комплексів. В основному – це радянські системи, в яких немає такої ефективності та надійності, як у засобів ППО країн-партнерів НАТО", - сказав Микола Жирнов.
Генерал-майор додав, що допоки у противника є ракетна та авіаційна зброя, доти існуватиме загроза завдавання ракетно-авіаційних ударів.
"Хоча можна констатувати, що наразі противник не може використовувати свою авіаційну зброю безкарно, а також не може забезпечити ефективність своїх ракетних ударів", - додав Жирнов.
- Нагадаємо, сьогодні, 4 вересня, у районі Кривого Рогу українська ППО збила одну ворожу ракету
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