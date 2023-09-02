Ціллю мав бути Каддафі: експрем'єр Італії звинуватив Францію у збитті цивільного аеролайнера, що сталося 1980 року

Про це він заявив у інтерв'ю газеті La Repubblica.

"Намір полягав у тому, щоб здерти шкіру з Каддафі, який летів на літаку Міг своїх ВПС і план полягав в імітації навчань НАТО з великою кількістю літаків, під час яких по лівійському лідеру мала бути випущена ракета: навчання були постановочною подією, яка дозволила б видати атаку за ненавмисний нещасний випадок", - заявив він.

"Лівійський лідер уникнув пастки, тому що був попереджений Краксі. Тепер Єлисейські поля можуть змити ганьбу, яка тяжіє над Парижем", - додав Амато.

Зі штаб-квартири міністерства закордонних справ Франції на набережній Орсе з'явився перший коментар: "У зв'язку з цією трагедією Франція надала все, що було в її розпорядженні, коли її про це попросили".

Міністерство також додає, що кожна інформація була надана "особливо в рамках розслідувань, що проводяться італійською системою правосуддя". Очевидно, що ми залишаємося готовими працювати з Італією, якщо вона нас про це попросить".

Що відомо про масоване вбивство в Устіці

27 червня 1980 року пасажирський літак McDonnell Douglas DC-9 авіакомпанії Itavia рейсу 870 (IH 870, AJ 421), що прямував з Болоньї до Палермо, Італія, впав у Тірренське море між островами Понца та Устіка, в результаті чого загинула 81 людина, що перебувала на борту.

Відома в Італії як масоване вбивство в Устіці ("strage di Ustica"), катастрофа призвела до численних розслідувань, а також судових позовів і звинувачень; вона продовжує залишатися джерелом суперечок, включаючи заяви про змову з боку уряду Італії та інших осіб. Тодішній прем'єр-міністр Італії Франческо Коссіга пояснив катастрофу тим, що літак був випадково збитий під час перестрілки між лівійськими та французькими винищувачами.