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Цілувати домашніх улюбленців може бути небезпечно: вчені назвали причину

5 вересня, 2023 вiвторок
11:00
Наука майданчик для вигулу собак, пес

Домашні тварини можуть переносити інфекційні захворювання, які іноді можуть передаватися людям. Для більшості людей ризик низький. Вчені назвали головні групи ризику

Про це повідомляє ScienceAlert.

Хоча наявність домашньої тварини має численні переваги для психічного та фізичного здоров’я людей, наші улюбленці також можуть переносити інфекційні захворювання, які іноді можуть передаватися й людям. Хоча ризики не є високими

Інфекційні захворювання, які передаються від тварин до людини, називаються зоонозами. Наразі відомо про понад 70 збудників, які передаються людям. Найчастіше видимих симптомів хвороби може не бути, тому вам легше підхопити її, оскільки ви не підозрюєте про це.

До групи ризику належать вагітні жінки, діти, люди з ослабленою імунною системою та люди похилого віку. Тому важливо знати про ризики та вживати необхідних заходів, щоб запобігти зараженню.

Зоонози можуть передаватися безпосередньо від домашніх тварин людям через контакт зі слиною, біологічними рідинами та фекаліями.

"Дослідження показують, що поширеність зоонозів, пов’язаних із домашніми тваринами, низька. Проте справжня кількість інфекцій, ймовірно, недооцінена, оскільки багато зоонозів не підлягають оголошенню або можуть мати кілька шляхів зараження чи загальні симптоми", - йдеться у повідомленні.

Собаки та коти є основними носіями зоонозних інфекцій, спричинених вірусами, бактеріями, грибками та паразитами. Це означає, що патогени живуть у їхній популяції. 

Собаки також часто переносять бактерії Capnocytophaga в роті та слині, які можуть передаватися людям через тісний контакт або укуси. Більшість людей не хворіє, але ці бактерії іноді можуть викликати інфекції в людей з ослабленою імунною системою.

Зоонози, носіями яких є коти, включають низку захворювань, що поширюються фекально-оральним шляхом, наприклад лямбліоз, кампілобактеріоз, сальмонельоз і токсоплазмоз. Це означає, що особливо важливо мити руки або використовувати рукавички під час роботи з лотком для котячого туалету.

Домашні птахи іноді можуть передавати пситакоз, бактеріальну інфекцію, яка викликає пневмонію. Контакт із домашніми черепахами пов’язують із зараженням людей сальмонельозом, особливо маленьких дітей. Навіть домашніх рибок пов’язують із ризиком низки бактеріальних інфекцій у людей, включаючи вібріоз, мікобактеріоз і сальмонельоз.

Нещодавнє дослідження, проведене в Нідерландах, показало, що половина власників дозволяла домашнім тваринам облизувати їм обличчя, а 18% дозволяли собакам ділити з ними ліжко.  Те саме дослідження показало, що 45% власників котів дозволяли їм стрибати на кухонну раковину.

Ще однією групою ризику є маленькі діти, оскільки вони схильні до поведінки, яка підвищує ризик захворіти на недуги, що передаються тваринами, наприклад тягнуть руки в рот після того, як доторкаються до домашніх тварин. Діти також рідше миють руки належним чином після спілкування з домашніми тваринами.

Правила гігієни та утримання домашніх тварин, які можуть знизити ризик захворювання

  • Мийте руки після гри з домашнім улюбленцем і після того, як користувалися підстилкою, іграшками або прибирали фекалії.

  • Не дозволяйте домашнім тваринам облизувати вам обличчя або відкриті рани.
  • Наглядайте за маленькими дітьми, коли вони граються з домашніми тваринами, і коли вони миють руки після гри з домашніми тваринами.
  • Надягайте рукавички під час заміни лотків для туалету або чищення акваріумів.
  • Не допускайте домашніх тварин на кухню. 

Також необхідно не забувати про профілактичні візити до ветеринара та щеплення. Якщо ви бачите, що ваш улюбленець погано почувається, то краще терміново звернутися до лікаря, бо від цього може залежати й ваше самопочуття. 

  • Дослідники з Угорщини проаналізували поведінку собак і дійшли висновку, що домашні тварини можуть бути більш чутливими до високих жіночих голосів.

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