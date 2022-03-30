Ціни на нафту зростають через можливе посилення санкцій проти Росії
Ціни на нафту знову зростають на тлі обмеженої пропозиції і зростаючих перспектив нових західних санкцій проти Росії
Про це повідомляє Reuters.
Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 0,8% до 111,09 доларів, компенсувавши падіння на 2% на попередній сесії. Ф'ючерси на американську нафту WTI виросли на 0,8%, до 105,06 доларів за барель, компенсувавши падіння на 1,6% у вівторок.
На попередній сесії ринок різко впав після того, як Росія пообіцяла згорнути військові дії навколо Києва, але повідомлення про бойові дії не припинялися. Аналітик Commonwealth Bank Тобін горі зазначив, що відновлення цін передбачає, що ринок нафти, принаймні, відчуває сильну ступінь скептицизму щодо будь-якого прогресу. Тим часом Сполучені Штати і їх союзники планують ввести нові санкції щодо більшого числа секторів російської економіки, які мають вирішальне значення для продовження її вторгнення в Україну, включаючи ланцюжки військових поставок.
"Зберігаючи напруженість на ринку, великі виробники нафти навряд чи збільшать видобуток вище узгоджених 400 тисяч барелів на день, коли в четвер Організація країн-експортерів нафти і її союзники, включаючи Росію (ОПЕК+)", – додають у виданні.
- Нагадаємо, Росія зіштовхнулася з різким зниженням продажу нафти через те, що все більше її традиційних покупців намагаються знайти альтернативні джерела постачання.
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