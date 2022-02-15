Ціни на пальне швидко стабілізуються за умови деескалації, – експерт

Про це директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповів у програмі "Про гроші з Олекснадром Морщавкою” в ефірі Еспресо.TV.



"Сьогодні був опублікований щодекадний бюлетень Мінекономіки, він приніс подорожчання на бензин та дизель в середньому на 80 коп. Сьогодні ж перші мережі почали підвищення ціни. Але є надія, що подорожчання зупиниться завдяки стабілізації ціни на нафту”, – сказав він.



Крім того, свою роль в цьому процесі має відіграти стабілізація курсу гривні, додав Куюн.



"Якщо будемо спостерігати деескалацію, то я впевнений, що ціни на пальне будуть зменшуватися достатньо швидко”, – відзначив Сергій Куюн.



Він також підкреслив, що незважаючи на роки війни 80% ринку пального в Україні – це російське або білоруське пальне. Така ситуація склалася через тривалу відсутність в Україні політики диверсифікації постачання або нарощування виробництва пального.

Нагадаємо, Міністерство економіки підвищило в середині лютого граничну ціну бензину в Україні на 91 коп. за літр, на дизпаливо – на 77 коп. Максимальну вартість літру бензину міністерство визначило в розмірі 36,57 грн, літру дизпалива - 36,07 грн.

Починаючи з травня 2021 року Мінекономіки встановлює максимальну торгову надбавку до середньої ціни пального на ринку, щоб уникнути необгрунтованого підвищення цін.