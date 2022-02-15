Ціни на пальне швидко стабілізуються за умови деескалації, – експерт
АЗС підняли ціни на пальне слідом за підвищенням Міністерством економіки максимальної торгової націнки на бензин та дизпаливо, однак ситуація з цінами на ринку може стабілізуватися за умови деескалації
Про це директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповів у програмі "Про гроші з Олекснадром Морщавкою” в ефірі Еспресо.TV.
"Сьогодні був опублікований щодекадний бюлетень Мінекономіки, він приніс подорожчання на бензин та дизель в середньому на 80 коп. Сьогодні ж перші мережі почали підвищення ціни. Але є надія, що подорожчання зупиниться завдяки стабілізації ціни на нафту”, – сказав він.
Крім того, свою роль в цьому процесі має відіграти стабілізація курсу гривні, додав Куюн.
"Якщо будемо спостерігати деескалацію, то я впевнений, що ціни на пальне будуть зменшуватися достатньо швидко”, – відзначив Сергій Куюн.
Він також підкреслив, що незважаючи на роки війни 80% ринку пального в Україні – це російське або білоруське пальне. Така ситуація склалася через тривалу відсутність в Україні політики диверсифікації постачання або нарощування виробництва пального.
- Нагадаємо, Міністерство економіки підвищило в середині лютого граничну ціну бензину в Україні на 91 коп. за літр, на дизпаливо – на 77 коп. Максимальну вартість літру бензину міністерство визначило в розмірі 36,57 грн, літру дизпалива - 36,07 грн.
- Починаючи з травня 2021 року Мінекономіки встановлює максимальну торгову надбавку до середньої ціни пального на ринку, щоб уникнути необгрунтованого підвищення цін.
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