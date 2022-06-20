Турчинов: Сьогодні в Україні вирішується доля всього світу

Про це сказав секретар РНБО 2014-2019 рр. Олександр Турчинов, військовослужбовець ЗСУ, який захищає сьогодні Україну на південному сході.

За його словами,те, що відбувається зараз – це війна цивілізацій, "війна з ординською навалою, з орками, у яких немає ані моралі, ані традицій, ані відповідальності". "Коли ми разом зможемо їх зупинити, переламавши їм хребта, ми на багато років вперед убезпечимо і світ, і Європу від потенційної небезпеки та агресії", – резюмував Турчинов.