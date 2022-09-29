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"Турецький потік" під загрозою: Нідерланди відкликали ліцензію у компанії-оператора, - "Радіо Свобода"

29 вересня, 2022 четвер
20:49
Економіка Газопровід

Проблеми з газом можуть виникнути не лише у Туреччини, але й відверто проросійських Угорщини та Сербії

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на внутрішні документи компанії South Stream Transport B.V., нідерландської дочки Газпрому.

З документів, які потрапили у розпорядження журналістів, випливає, що газопровід фактично мав бути зупинений 17 вересня. Це означає, що Угорщина та Сербія можуть залишитись практично без газу.

Компанія South Stream Transport B.V. також не може більше експортувати до Росії обладнання та матеріали, які перебувають у списку санкцій ЄС.

В іншому листі, підписаному начальником відділу контрактів Деяном Калайджієвим, співробітникам наказують повідомити постачальників компанії про негайне припинення контрактів – з 16 вересня 2022 року.

За інформацією РС, у компанії подали заявку на нову ліцензію, але ніхто не знає, чи буде її видано.

Також видання зазначає, що припинено будь-яке обслуговування газогону та моніторинг безпеки його роботи. Також відтепер не будуть здійснюватись жодні поточні чи аварійні ремонтні роботи.

Згідно з інформацією РС, компанія не повідомила про проблеми з ліцензією турецьку сторону.

У липні через "Турецький потік" проходило 44 мільйони кубометрів газу на добу, на сьогодні він залишається останнім газопроводом, яким російський газ без проблем потрапляє до Європи: газопровід "Ямал - Європа" через Білорусь і Польщу був зупинений у травні; внаслідок пошкодження труби повністю встав "Північний потік"; на дві третини знизилися обсяги, що проходять через Україну газопроводом "Уренгой - Помари - Ужгород" (42 мільйони кубометрів на добу замість 167 мільйонів), а 27 вересня Газпром заявив, що постачання газу через Україну може бути повністю зупинено.

"Турецький потік" – це дві нитки, якими загалом перекачується 33 мільярди кубометрів на рік. Половина йде до Туреччини, а друга нитка заходить до Євросоюзу через Болгарію і потім газ ділиться між Грецією, Північною Македонією, Сербією та Угорщиною. Дві останні країни – основні споживачі, Угорщина практично повністю залежить від цього газопроводу, Сербія також досить серйозно.

За словами джерел видання, замінити російський газ буде складно, але можливо. Сербії доведеться йти на уклін до Хорватії – у них є термінал приймання зрідженого природного газу на острові Крк, правда, там уже все розписано між споживачами. Угорщина може отримувати газ із Північної та Центральної Європи – термінали з приймання ЗПГ є у Франції, Нідерландах, Бельгії, Німеччина збирається будувати дуже багато. Натомість Росія навряд чи заповнить доходи, що випадають.

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газ
Туреччина
Нідерланди
санкції проти Росії
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