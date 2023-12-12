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Туск заявив, що знайшов спосіб розблокувати польсько-український кордон, який влаштує обидві сторони

12 грудня, 2023 вiвторок
13:17
Суспільство Дональд Туск

Під час виступу в Сеймі з програмою дій нового уряду Польщі голова Ради міністрів РП Дональд Туск заявив, що розблокувати кордон з Україною з урахуванням інтересів польських перевізників

Про це повідомляє Укрінформ.

Польський прем’єр розкритикував попередній уряд Матеуша Моравецького, який не подбав про інтереси польських перевізників і відмовилися від контролю за кордоном з Україною під час війни.

“З простої порядності майбутні міністри цього уряду сиділи зі мною цілими годинами, після опівночі, і шукали способи на якомога швидше розв’язання проблеми на українсько-польському кордоні. Ми шукали та знайшли способи аби якомога швидше врахувати потреби польських водіїв і одночасно негайно розблокувати кордон України, яка бореться і чекає на перевезення товарів з цієї заблокованої автомагістралі”,- підкреслив Туск.

Страйки на польсько-українському кордоні: що відомо

6 листопада польські перевізники розпочали страйк на польсько-українському кордоні. Згодом польські перевізники повністю заблокували проїзд вантажівок на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною. 

9 листопада у Польщі відбулася зустріч урядовців і перевізників, які блокують кордон з Україною, однак вона завершилася нічим. Водночас черги з вантажних транспортних засобів стають усе довшими. Україна запропонувала польській владі запустити смуги для порожніх вантажівок і очікує на відповідь з їхньої сторони.

Згодом польські перевізники пообіцяли посилити блокаду на кордоні з Україною. Крім того, митники почали фіксувати збільшення черг вантажівок на словацькому напрямку.

Україна та Польща заявили, що готують позови щодо відшкодування збитків, завданих блокуванням прикордонних автомобільних пунктів пропуску. Крім того, стало відомо, що польські перевізники не пропускають гумдопомогу і небезпечні вантажі.

Тим часом в уряді Польщі закликали Україну скасувати реєстрацію в е-черзі для порожніх вантажівок. Також польська міністрка зустрілася з протестувальниками і запропонувала їм компромісне розв'язання питання.

1 грудня заблоковані українські водії на польському кордоні провели перемовини з консулом. 4 грудня в пункті пропуску "Угринів - Долгобичув" відкрили проїзд для порожніх вантажівок.

Унаслідок блокування протестувальниками кордону з Україною експорт через ці пункти пропуску знизився на 40%, а держбюджет України втратив 9,3 млрд грн через недонадходження митних платежів. 

Згодом стало відомо, що заблоковані на кордоні з Польщею вантажівки повернуть в Україну залізницею. Ввечері 7 грудня Укрзалізниця відправила до Польщі перший контрейлерний поїзд з вантажівками, до складу якого ввійшли 23 платформи із 13 завантаженими тягачами та напівпричепами.

Україна
Польща
Дональд Туск
Економіка
Блокування кордону
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