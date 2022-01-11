У 2021 році будівництво вітроелектростанцій скоротилося вдвічі, - НКРЕКП
У 2021 році в Україні ввели в експлуатацію 731 МВт потужностей відновлювальної енергетики - майже вдвічі менше за показник 2020 року, коли запустии 1331 МВт вітроелектростанцій
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на на розрахунки Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
У 2021 році в Україні збудували 359 МВт потужностей вітроелектростанцій, 286 МВт промислових сонячних електростанцій, 18 МВт домашніх електростанцій, 43 на біомасі, 20 біогазу та 4 МВт малих гідроелектростанцій.
Крім того, у грудні 2021 року в Україні ввели в експлуатацію 22 МВт потужностей "зелених" електростанцій, що є найменшим показником за весь 2021.
Загальна потужність "зелених" електростанцій в Україні на кінець 2021 року становила 8451 МВт.
- Нагадаємо, за минулий рік виробництво електроенергії в Україні зросло на 5,2%, при цьому експорт зменшився на 26,5%.
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