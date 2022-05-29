Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у телеграмі.

"Днями фахівці Чернігівгазу провели ремонти газорозподільних мереж у Чернігівському районі, замінивши низку ділянок газогонів, та відновили розподіл газу до 2300 осель", - зауважив він.

Газопостачання відновили в домівках Брусилова, Гущина, Жавинки, Киїнки, Малинівки, Нового Білоуса, Петрушина, Рівнопілля, Роїща, Слабина, Старого Білоуса, Стасів, Тараса Шевченка, Терехівки, Товстоліса, Трисвятської Слободи, Халявина, Шестовиці та Якубівки.

Потім фахівці обстежують системи в кожному помешканні, проводять ремонтні роботи в будинках і пускають газ.

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