У 2300 оселях Чернігівщини відновили газопостачання
На Чернігівщині полагодили пошкоджені окупантами газогони й відновили газопостачання в 2300 помешканнях
Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у телеграмі.
"Днями фахівці Чернігівгазу провели ремонти газорозподільних мереж у Чернігівському районі, замінивши низку ділянок газогонів, та відновили розподіл газу до 2300 осель", - зауважив він.
Газопостачання відновили в домівках Брусилова, Гущина, Жавинки, Киїнки, Малинівки, Нового Білоуса, Петрушина, Рівнопілля, Роїща, Слабина, Старого Білоуса, Стасів, Тараса Шевченка, Терехівки, Товстоліса, Трисвятської Слободи, Халявина, Шестовиці та Якубівки.
Потім фахівці обстежують системи в кожному помешканні, проводять ремонтні роботи в будинках і пускають газ.
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