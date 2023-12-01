У 93 роки померла Сандра Дей О’Коннор: вона була першою жінкою-суддею у Верховному Суді США

Про це інформує CNN.

Вказано, що колишня суддя померла через "ускладнення, пов'язані з прогресуючою деменцією".

У 2018 році О'Коннор повідомила, що у неї діагностували початкову стадію деменції, ймовірно, хворобу Альцгеймера.

"Хоча остання глава мого життя з деменцією може бути важкою, ніщо не зменшило мою вдячність і глибоку вдячність за незліченні благословення мого життя", - написала вона.

Голова Верховного суду Джон Робертс описав О'Коннор як патріотку і "запеклу незалежну захисницю верховенства права, а також красномовну прихильницю громадянської освіти".

О'Коннор була відома як поміркована консерваторка та часто була тою, хто розв'язував гострі соціальні питання.