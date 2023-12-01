У 93 роки померла Сандра Дей О’Коннор: вона була першою жінкою-суддею у Верховному Суді США
У п'ятницю, 1 грудня, у віці 93 років померла колишня суддя Сандра Дей О’Коннор, яка стала першою жінкою, що увійшла до складу Верховного Суду США
Про це інформує CNN.
Вказано, що колишня суддя померла через "ускладнення, пов'язані з прогресуючою деменцією".
У 2018 році О'Коннор повідомила, що у неї діагностували початкову стадію деменції, ймовірно, хворобу Альцгеймера.
"Хоча остання глава мого життя з деменцією може бути важкою, ніщо не зменшило мою вдячність і глибоку вдячність за незліченні благословення мого життя", - написала вона.
Голова Верховного суду Джон Робертс описав О'Коннор як патріотку і "запеклу незалежну захисницю верховенства права, а також красномовну прихильницю громадянської освіти".
О'Коннор була відома як поміркована консерваторка та часто була тою, хто розв'язував гострі соціальні питання.
- 30 листопада у віці 100 років помер колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 36.74 Купівля 36.74Продаж 37.39
- EUR Купівля 39.92Продаж 40.85
- Актуальне
- Важливе