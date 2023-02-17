У Бахмуті тіла російських військових звалюють у траншеї, - Sky News

Про це пишуть у Sky News.

Журналісти посилаються на тези пресофіцера української 80-ї десантно-штурмової бригади Тараса Дзьобу.

"Росіяни надсилають багато військових (у Бахмут - ред.). І я не думаю, що це для них прийнятно...Є місця, де їхні тіла просто складають. Є траншея, куди... вони просто не евакуюють своїх поранених чи вбитих", - ствердив він.

Зазначається, що російські війська використовували тактику "хвиль людських атак" навколо Бахмута - тип наступу, який передбачає відправку якомога більшої кількості солдатів без захисту, щоб перемогти ворога величезною кількістю живої сили.

У результаті докази вказують на дуже велику кількість втрат росіян.