У Бахмуті тіла російських військових звалюють у траншеї, - Sky News
Російська армія зосереджує зусилля на наступальних діях на Бахмут на Донеччині, повідомляється про значні втрати військ РФ, подекуди тіла звалюють у траншеї
Про це пишуть у Sky News.
Журналісти посилаються на тези пресофіцера української 80-ї десантно-штурмової бригади Тараса Дзьобу.
"Росіяни надсилають багато військових (у Бахмут - ред.). І я не думаю, що це для них прийнятно...Є місця, де їхні тіла просто складають. Є траншея, куди... вони просто не евакуюють своїх поранених чи вбитих", - ствердив він.
Зазначається, що російські війська використовували тактику "хвиль людських атак" навколо Бахмута - тип наступу, який передбачає відправку якомога більшої кількості солдатів без захисту, щоб перемогти ворога величезною кількістю живої сили.
У результаті докази вказують на дуже велику кількість втрат росіян.
- Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни ствердили, що українська оборона Бахмута перешкодить російському диктатору Володимиру Путіну стверджувати, що російські війська захопили місто до 24 лютого 2023.
- Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала 6 тис. мешканців Бахмута негайно евакуюватися: місто надалі перебуває під обстрілами.
- Минулої доби, 16 лютого, ворожі війська вбили на Донеччині 5 цивільних, 10 жителів області дістали поранення.
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