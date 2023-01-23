У Бєлгороді до памʼятника Богдану Хмельницькому містяни несуть квіти на згадку про жертв ракетного удару в Дніпрі, - депутат Харківської райради Ткачук
Депутат Харківської районної ради Богдан Ткачук повідомив, що деякі жителі міста Бєлгород несуть квіти на згадку про жертв ракетного удару в Дніпрі до пам'ятника Богдану Хмельницькому
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"Наскільки мені відомо, настрої у жителів Бєлгородської області та міста Бєлгороді песимістичні. Я моніторю їхні пабліки й там починають зникати заклики про знищення України. Також зʼявилась інформація, що у місті Бєлгород містяни несуть квіти на згадку про жертв ракетного удару в Дніпрі до памʼятника Богдану Хмельницькому. Комунальники їх відразу прибирають. Це не масова акція, проте це відбувається", - розповів Ткачук.
Депутат Харківської райради наголосив, що в жителі Бєлгородської області вже починають розуміти, що війна прийшла на їхню територію
"Також в російських соціальних мережах часто зʼявляються дописи про те, що матері загиблих солдатів не на території України, обурюються, що їхні сини загинули навіть не фронті. Тобто в них вже зникають настрої, які в них були на початку вторгнення. Вони розуміють, що війна прийшла вже і на їхню територію", - додав він.
- Раніше у Москві поліцейські затримали чотирьох людей біля пам'ятника Лесі Українці, туди люди несли квіти та іграшки на згадку про жертв ракетного удару в Дніпрі. У Петербурзі несли до пам'ятника Тарасу Шевченку.
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