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Вшановували жертв удару РФ по Дніпру: поліція Москви почала затримання біля пам'ятника Лесі Українці

17 січня, 2023 вiвторок
22:16
війна з Росією Стихійний меморіал пам'яті жертв обстрілу Дніпра у Москві

У Москві поліцейські затримали чотирьох людей біля пам'ятника Лесі Українці — стихійного меморіалу на згадку про жертв ракетного удару в Дніпрі. У Пітєрі йдуть до пам'ятника Тарасу Шевченку

Про це повідомляє ОВД-Инфо.

Квіти до пам'ятника українській поетесі Лесі Українці несуть відучора, зазначає телеграм-канал "Можем обяснить" Лише мало хто погоджувався розповісти про те, чому сюди прийшли. Жінка, яка принесла квіти та дитячу іграшку, сказала, що у неї "серце розривається від того, що відбувається", і вона "ненавидить того, хто розв'язав цю війну". Але уточнювати когось саме, відмовилася: "Самі можете здогадатися".

Здебільшого люди мовчки підходили до пам'ятника: хтось хрестився, хтось просто стояв. "Ця трагедія не має виправдання. Страшно, що таке можливе у сучасному світі, що таке можливе між нашими країнами. Цей конфлікт слід зупинити", – сказала ще одна відвідувачка меморіалу, яка залишила квіти.

Сьогодні силовики втрутились у події. Затримали двох людей, які покладали квіти. Інші двоє затриманих просто були поблизу. Наразі всі четверо перебувають у поліцейській машині.

Серед затриманих є жінка, яка прийшла покласти квіти разом із своїм собакою. Силовики силоміць посадили жінку до машини, а собаку залишили на вулиці. Собаку згодом забрали сусіди її господині.

За словами очевидця, поліцію викликали активісти руху SERB, які раніше приїхали до меморіалу.

Імена затриманих невідомі.

Телеграм-канал ЧТД повідомляє, що схожа акція відбувається і в Петербурзі. Там небайдужі несуть квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку.

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Росія
Дніпро
акції протестів
ракетний удар
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