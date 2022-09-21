У Бєлгороді спрацювала ППО, - губернатор
Ввечері, 21 вересня, у російському Бєлгороді спрацювала ППО
Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.
"У Бєлгороді спрацювала наша система ППО. Про наслідки руйнувань дані уточнюються, так само і про жертви", - написав Гладков.
Детальної інформації про ситуацію в РФ поки немає. О 21:58 Гладков заявив, що повідомить, коли з'являться подробиці.
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