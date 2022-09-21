Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

"У Бєлгороді спрацювала наша система ППО. Про наслідки руйнувань дані уточнюються, так само і про жертви", - написав Гладков.

Детальної інформації про ситуацію в РФ поки немає. О 21:58 Гладков заявив, що повідомить, коли з'являться подробиці.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb