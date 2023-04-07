У березні рекордна кількість російських військових звернулася щодо здачі в полон
Упродовж місяця в проєкт "Хочу жить" звернулися понад три тисячі російських військовослужбовців, які хотіли здатися в полон
Про це розповів у ефірі національного телемарафону речник проєкту "Хочу жить" Віталій Матвієнко.
Він розповів, що в березні проєкт зафіксував рекордну кількість таких звернень — понад 3000, що вдвічі більше, ніж у 2022-му році.
"У жовтні та грудні 2022 року ми в середньому фіксували 1400-1500 звернень щомісяця. У січні-березні кількість зросла до 2500", — розповів Матвієнко.
Він деталізував, що є поодинокі звернення та групові, росіяни здаються в полон по всій лінії фронту, часто з технікою, серед якої є унікальні зразки.
На думку Матвієнка, особлива зацікавленість проєктом "Хочу жить" з боку російських вояків пов'язана з очікуваним контрнаступом ЗСУ, а також зі зростанням втрат у російській армії та погіршенням морально-психологічного стану.
- Згідно з даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, за шість місяців роботи проєкту, попри регулярні спроби Роскомнадзору заблокувати доступ, сайт "Хочу жить" відвідало понад 14 млн осіб, 84% яких - це відвідувачі з території Росії. Окрім російських військових, на гарячу лінію звертаються їхні родичі та близькі, оскільки мобілізовані росіяни, які прибули в складі окупаційної армії в Україну, часто не мають доступу до інтернету або зв’язку.
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