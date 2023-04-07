Про це розповів у ефірі національного телемарафону речник проєкту "Хочу жить" Віталій Матвієнко.

Він розповів, що в березні проєкт зафіксував рекордну кількість таких звернень — понад 3000, що вдвічі більше, ніж у 2022-му році.

"У жовтні та грудні 2022 року ми в середньому фіксували 1400-1500 звернень щомісяця. У січні-березні кількість зросла до 2500", — розповів Матвієнко.

Він деталізував, що є поодинокі звернення та групові, росіяни здаються в полон по всій лінії фронту, часто з технікою, серед якої є унікальні зразки.

На думку Матвієнка, особлива зацікавленість проєктом "Хочу жить" з боку російських вояків пов'язана з очікуваним контрнаступом ЗСУ, а також зі зростанням втрат у російській армії та погіршенням морально-психологічного стану.