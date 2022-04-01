У березні виробнича активність в Росії впала майже до дворічного мінімуму

Про це пише Reuters.

Зазначають, що індекс ділової активності обробних галузей РФ різко знизився в березні до 44,1 пункта з 48,6 пункту у лютому. Скорочення виробничої активності стало найсуттєвішим з травня 2020 року, коли Росія переживала першу стадію пандемії COVID-19.

Значення індексу вище 50 пунктів вказує на зростання ділової активності, а нижче за цей рівень – на її уповільнення. Спад виробничої активності пояснюється різким збільшенням термінів постачання продукції і пов'язаної з цим гострою нестачею матеріалів.

"Час виконання замовлення значно збільшився, і це стало рекордним показником через гостру нестачу матеріалів", – додають аналітики.

Росіяни нездатні продовжувати виробництво озброєнь через зростання цін на сировину, матеріали і комплектуючі.