У Білому домі підтвердили плани провести зустріч віцепрезидентки США Гарріс і Зеленського
Білий дім підтвердив намір провести перемовини президента України Володимира Зеленського та віцепрезидентки США Камали Гарріс 19 лютого
Про це під час телефонного брифінгу сказав високопосадовець Білого дому, передає Укрінформ.
"Камала Гарріс зустрінеться з Президентом України Зеленським", - повідомив він.
Перемовини планують провести після виступу президента США Джо Байдена 19 лютого на Мюнхенській конференції з безпеки.
У Білому домі зауважили, що така зустріч є "реальною можливістю наголосити на прихильності (США, - ред.) суверенітету й територіальній цілісності України. Також перемовини дадуть змогу скоординувати подальші дипломатичні зусилля для надання Україні економічної й оборонної підтримки.
У Мюнхені Камала Гарріс також має намір зустрітися з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, канцлером Німеччини та президентами Литви, Латвії й Естонії.
Мюнхенська конференція з безпеки триватиме 18-20 лютого в готелі Bayerischer Hof. Заплановано, що до неї долучаться приблизно 35 очільників держав й урядів і близько 100 міністрів.
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