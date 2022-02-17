У Білому домі підтвердили плани провести зустріч віцепрезидентки США Гарріс і Зеленського

Про це під час телефонного брифінгу сказав високопосадовець Білого дому, передає Укрінформ.



"Камала Гарріс зустрінеться з Президентом України Зеленським", - повідомив він.



Перемовини планують провести після виступу президента США Джо Байдена 19 лютого на Мюнхенській конференції з безпеки.



У Білому домі зауважили, що така зустріч є "реальною можливістю наголосити на прихильності (США, - ред.) суверенітету й територіальній цілісності України. Також перемовини дадуть змогу скоординувати подальші дипломатичні зусилля для надання Україні економічної й оборонної підтримки.



У Мюнхені Камала Гарріс також має намір зустрітися з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, канцлером Німеччини та президентами Литви, Латвії й Естонії.



Мюнхенська конференція з безпеки триватиме 18-20 лютого в готелі Bayerischer Hof. Заплановано, що до неї долучаться приблизно 35 очільників держав й урядів і близько 100 міністрів.

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