У Білорусі опозиціонера Тихановського засудили до 18 років ув'язнення

Про це пише Настоящее время.



Це найбільший термін ув'язнення від початку протестів проти Олександря Лукашенка (кандидатата у президенти Віктор Бабарико засудмлм до 14 років позбавлення волі, Марію Колеснікову - до 11).



Сергія Тихановського затримали 29 травня 2020 року в Гродно під час збору підписів на підтримку Світлани Тихановської. Йому інкримінують "організацію під виглядом збору підписів незаконного масового заходу", під час якого постраждав міліціонер. Під час одного з обшуків у нього виявили $900 тис., однак опозиціонер заявив, що гроші йому підкинули. Також його звинувачують у грубому порушенні громадського порядку, закликах до насильства щодо влади та погрозах голові ЦВК Лідії Єрмошиній.



Крім того, 15 років колонії отримав медіаконсультант Радіо Свобода Ігор Лосик - за розпалювання соціальної ворожнечі "щодо представників влади та правоохоронних органів", вчиненому групою осіб (частина 3 статті 130), та в організації масових заворушень (частина 1 статті 293). Його затримали 25 червня 2020 року, і з того часу чоловік перебуває за ґратами.



Також 15 років ув'язнення отримав блогер Володимир Циганович, який у відео на соціально-економічну тематику зокрема критикував зростання цін на пальне.



Оператора й модератора Артема Сакова та Дмитра Попова засудили до 16 років позбавлення волі. Артем Саков працював у виборчому штабі Світлани Тихановської й був оператором на пікеті 29 травня, коли затримали її чоловіка. Артема Сакова затримали 31 травня 2020 року. Дмитро Попов перестав виходити на зв'язок 4 червня 2020 року, а незадовго до цього записав відео, у якому розповів, що ним цікавляться правоохоронці.



Миколу Статкевича, багаторічного лідера опозиції, затримали 30 травня 2020 року, на шляху до передвиборчого пікету Світлани Тихановської. З того часу він перебуває в ув'язненні.



Вергілій Ушак - іще один фігурант справи. Його затримали 29 травня 2020 року під час збору підписів у Гродно. Наречена Вергілія Ушака стверджувала, що до арешту він не був знайомий із Сергієм Тихановський, а на пікеті допомагав з відеозйомкою. Через два місяця після затримання його відпустили з ізолятора під підписку про невиїзд. У квітні 2021 року Вергілій Ушак виїхав до Німеччини.



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