У Богодухові в житловому будинку вибухнув газовий балон. Двоє жінок отримали опіки

Про це із посиланням на Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Харківській області повідомляє Еспресо.TV.

"Унаслідок вибуху зазнали опіків тіла дружина власника домоволодіння, жінка (1951 р.н.) та її дочка (1975 р. н). Постраждалі жінки були госпіталізовані в опіковий центр Харкова", - повідомляє пресслужба рятувальників.

Пошкоджено зовнішні і внутрішні конструкції будинку.







Як видно на світлині з місця події, вибухова хвиля буквально виснесла частину достаньо товстої зовнішньої стіни, що складається з обкладених із обох боків силікатною цеглою блоків газобетону.



Одначе пожежі не було.

Причина вибуху встановлюється.





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