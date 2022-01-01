У Богодухові в житловому будинку вибухнув газовий балон. Двоє жінок отримали опіки
У місті Богодухові Харківської області в приватному будинку на вулиці Мусійчанська ввечері 31 грудня 2021 року вибухнув 5-літровий газовий балон
Про це із посиланням на Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Харківській області повідомляє Еспресо.TV.
"Унаслідок вибуху зазнали опіків тіла дружина власника домоволодіння, жінка (1951 р.н.) та її дочка (1975 р. н). Постраждалі жінки були госпіталізовані в опіковий центр Харкова", - повідомляє пресслужба рятувальників.
Пошкоджено зовнішні і внутрішні конструкції будинку.
Як видно на світлині з місця події, вибухова хвиля буквально виснесла частину достаньо товстої зовнішньої стіни, що складається з обкладених із обох боків силікатною цеглою блоків газобетону.
Одначе пожежі не було.
Причина вибуху встановлюється.
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