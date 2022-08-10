У Брюсселі британський гурт Coldplay виконав із Вакарчуком пісню Океану Ельзи "Обійми"
Фронтмен гурту Coldplay Кріс Мартін виконав зі Святославом Вакарчуком пісню Океану Ельзи "Обійми" під час свого концерту в Брюсселі
Про це повідомило медіа НВ Life в інстаграмі.
"На концерті у Брюсселі гурт Coldplay заспівав пісню ОЕ Обійми разом зі Святославом Вакарчуком", - пише НВ Life.Також повідомляється, що фронтмен гурту Кріс Мартін пов'язав на зап’ястя стрічки синього та жовтого кольорів на знак солідарності з українцями.
Coldplay постійно висловлює підтримку Україні, зокрема на концерті у Берліні рокери виконали хіт "Something Just Like This" разом із українськими дітьми.
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