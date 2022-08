Про це повідомило медіа НВ Life в інстаграмі.

"На концерті у Брюсселі гурт Coldplay заспівав пісню ОЕ Обійми разом зі Святославом Вакарчуком", - пише НВ Life.

Також повідомляється, що фронтмен гурту Кріс Мартін пов'язав на зап’ястя стрічки синього та жовтого кольорів на знак солідарності з українцями.

Coldplay постійно висловлює підтримку Україні, зокрема на концерті у Берліні рокери виконали хіт "Something Just Like This" разом із українськими дітьми.

Британський рок-гурт Coldplay виконав українською пісню "Океану Ельзи" під час концерту у Варшаві.

Британський гурт Coldplay зняв кліп на пісню Trouble In Town з альбому Everyday Life в Києві.

