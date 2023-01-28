У Челябінській області РФ посеред міста викинули декілька цинкових трун

Жителі Золотоуста у Челябінській області поскаржилися на звалище з цинкових трун на узбіччі дороги - влада заявила, що вже в процесі прибирання

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Дві відкриті та одну закриту труну виявили на одній з вулиць міста.

У пресслужбі адміністрації міста повідомили, що поліція проводить перевірку.

"Перевірку організовано правоохоронними органами. Ми зі свого боку, звичайно, вжили заходів: все вивезуть, все заберуть, щоб не лежало. Ось зараз роботи вже ведуться прямо в процесі. Скарг не надходило офіційно, дізналися інформацію із соцмереж".

У мерії не змогли уточнити, чи порожні труни.

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