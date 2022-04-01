У Чернігові росіяни обстріляли онкоцентр і травмували трьох людей, - Суспільне

Про це з посиланням на керівника лікарні Олександра Заїку пише Суспільне.



Російський снаряд влучив у відділення онкоцентру вранці першого квітня. У приміщенні перебували 22 паліативних хворих і пацієнтів після операції, які не могли залишити лікарню й потребували постійного нагляду медика.



Унаслідок обстрілу окупантів двоє співробітників онкоцентру отримали осколкові поранення, ще одна людина - контузію.



Олександр Заїка уточнив, що в будівлі вибиті шибки, частково пошкоджені дах і стіни, але системи радіоопромінення вціліли.



"Пошкодження не критичні, вікна та дах ми закриємо. Прийняли рішення, що переводити пацієнтів не є необхідним", - додав директор медзакладу.



Головний корпус лікарні законсервований. Ударна хвиля пошкодила там вікна та системи водо- й газопостачання.



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