У Чернівцях стався вибух газу в багатоповерхівці

Про це повідомляє "Молодий буковинець".

Газ вибухнув на третьому поверсі будинку. Є потерпілі, їх, за попередніми даними, двоє.

За повідомленням патрульної поліції, о 19:17 на лінію 102 надійшло повідомлення про вибух газу по вул. Шептицького, 15. Інформація підтвердилася.

На місці патрульні забезпечують охорону, працює швидка та пожежна служба, здійснено евакуацію жителів усього будинку.

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