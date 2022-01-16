У Чернівцях стався вибух газу в багатоповерхівці
У Чернівцях стався вибух газу в багатоквартирному будинку, внаслідок чого постраждало двоє осіб
Про це повідомляє "Молодий буковинець".
Газ вибухнув на третьому поверсі будинку. Є потерпілі, їх, за попередніми даними, двоє.
За повідомленням патрульної поліції, о 19:17 на лінію 102 надійшло повідомлення про вибух газу по вул. Шептицького, 15. Інформація підтвердилася.
На місці патрульні забезпечують охорону, працює швидка та пожежна служба, здійснено евакуацію жителів усього будинку.
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