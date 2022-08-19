У Червоного Хреста немає ексклюзиву у гуманітарній діяльності, Росія нікому не надає доступу до місць перебування військовополонених, - Розенко

Про це він розповів в етері Еспресо.



"Щодо порушень прав військовополонених в Оленівці та відсутність заяв від міжнародного комітету Червоного Хреста, то політика цієї міжнародної організації полягає у співпраці з урядами та надання інформації про те, що почули та побачили представники Червоного Хреста. Відповідно, ще консультації щодо юридичного оформлення питання про порушення прав військовополонених. Наскільки мені відомо, міжнародний комітет Червоного Хреста був допущений до Оленівки лише один раз, коли тільки привезли наших військовополонених до колонії. Після того РФ не надавала жодної можливості нікому отримувати доступ до місць перебування військовополонених, бо це ж не тільки Оленівка, а ще щонайменше 15 місць, де утримуються українські військові у полоні" – зауважив віцепрезидент Червоного хреста України.



Павло Розенко підкреслив, що у міжнародної організації Червоного Хреста немає ексклюзиву у гуманітарній діяльності.

"У такій ситуації уряд України та міжнародні організації володіють лише тією інформацією, яку надає РФ. Вплинути на Росію можна шляхом загального тиску, це включає й переговорні позиції, які повинні проводитися і проводяться українською стороною з російською. Треба чітко сказати, що врятувати життя та здоров'я азовців можна лише повернувши їх до дому в Україну. А це тільки через переговори та обмін полоненими, тобто це завдання переговорної групи української влади вести перемовини з РФ, а міжнародні організації можуть лише допомагати", - пояснив Розенко.

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