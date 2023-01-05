Про це поінформували Військово-Морські сили ЗСУ в телеграм.

Зазначається, що на бойовому чергуванні в Чорному та Азовському морях станом на 5 січня перебувають до 4 кораблів, ракетоносіїв серед них немає.

У Середземному морі знаходяться 9 ворожих кораблів, з них 5 є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп складає 72 ракети.

Нагадаємо, речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що Росія може нанести черговий масований ракетний удар по Україні 6-7 січня, коли частина громадян відзначає Святвечір і Різдво за юліанським календарем.

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