У Держдепі відреагували на чутки про евакуацію родин американських дипломатів з України

Про це повідомляє Голос Америки.

Високопосадовець Держдепу США у коментарі виданню заперечив повідомлення низки американських ЗМІ про евакуацію частини співробітників посольства Сполучених Штатів Америки в Україні. За його словами, наказ про евакуацію не надходив.

Інший представник Державного департаменту США повідомив, що Сполучені Штати здійснюють ретельне планування на випадок екстреної ситуації, якщо безпекова ситуація погіршиться.

"Ми вже знаходимося на четвертому рівні щодо рекомендацій стосовно подорожей до України через COVID і порадили громадянам США бути поінформованими про повідомлення про те, що Росія планує значні військові дії проти України. Якщо буде рішення змінити нашу позицію щодо американських дипломатів та їхніх родин, американські громадяни не повинні очікувати, що будуть евакуації за підтримки уряду США. Наразі для підтримки вильотів доступні комерційні рейси", - заявив представник Держдепу.

22 січня повідомлялося, що посольство США звернулося до Державного департаменту, з проханням дозволити неосновним співробітникам та їхнім родинами виїхати з України.

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