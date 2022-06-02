Про це інформує Суспільне Дніпро.

Про це на брифінгу розповіла начальниця інспекції з питань праці та зайнятості населення міськради Дніпра Тетяна Янушкевич.

Повідомляється, що наразі інспекція уклала угоду із закладами професійно-технічної освіти на території Дніпропетровщини, аби вони приймали переселенців, а також мешканців області на перенавчання.

Після закінчення програми переселенці зможуть отримати фахи робітничих професій, такі як слюсар, токар, швачка, будівельник та інші робітничі спеціальності.

Навчальна програма триватиме до 6 місяців.

Як зазначає Янушкевич, після перенавчання в українців буде можливість як знайти роботу на підприємстві, так і стати самозайнятою особою.

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