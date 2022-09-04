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У Дніпрі відкрили розмовні клуби з вивчення української мови

4 вересня, 2022 неділя
15:13
Культура У Дніпрі відкрили розмовні клуби з вивчення української мови

Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради спільно з Дніпровським міським об’єднанням Всеукраїнського товариства "Просвіта" ім. Тараса Шевченка відкрили розмовні клуби з вивчення української мови

Про це повідомили на сайті Наше Місто.

Стало відомо, що у рамках проєкту заняття проходитимуть на базі двох позашкільних навчальних закладів групами до 15 людей два рази на тиждень тривалістю півтори години.

"Керівник "Просвіти" Сергій Тютюнник звернувся до нас і запропонував розширити географію клубу з вивчення української. Ми пристали на пропозицію і запропонували декілька приміщень. Наразі для зручності слухачів обрано дві локації - на правому та лівому березі міста. Тут є укриття на випадок повітряних тривог. Дивлячись на учасників, приємно спостерігати за їхньою натхненністю. Вони ухвалили для себе рішення спілкуватися українською попри те, що певну частину свого життя говорили лише  російською. Слухачі старанні, вони отримують домашні завдання. А загалом порада для усіх, хто так само переходить на українську, - не боятися і вірити в себе. А щоб процес йшов швидше, треба читати українську літературу", - зазначила директорка департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради Дар’я Біла.

Водночас голова Січеславської міської "Просвіти" Сергій Тютюнник зазначив, що раніше курси української мови були з теоретичним напрямком, але цього разу вирішили організувати розмовні клуби, бо відчувають бажання людей спілкуватися українською. 

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