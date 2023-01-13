У ЄС наполягають на необхідності змін до відбору суддів КСУ за рекомендаціями Венеційської комісії

Про це йдеться в коментарі речника Європейської комісії Петера Стано.

"ЄС також уважно стежить за узгодженням реформи Конституційного Суду України з рекомендаціями, викладеними у висновку Комісії щодо заявки України на членство в ЄС, щоб забезпечити відповідність цього процесу рекомендаціям Венеціанської комісії", - заявив він.

За його словами, ЄС вітає "значні зусилля України у зміцненні верховенства права" на тлі російської агресії, зокрема призначення з'їздом суддів восьми нових членів Вищої ради правосуддя, а також реформу Вищої ради юстиції України.

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Разом з тим він підкреслює, що Венеційська комісія рекомендувала виключати кандидатів до КСУ на підставі професійної компетентності та збільшити кількість членів Дорадчої групи експертів із шести до семи, при цьому сьомий член має бути обраний за квотою міжнародних донорів.

"Європейська комісія очікує, що Україна приведе своє законодавство у відповідність до цих змін. Впровадження цих змін не лише сприятиме просуванню України на шляху до членства в ЄС, але й підвищить довіру громадян України до судової системи", - додав Стано.

У грудні 2022 року, посли G7 нагадали, що реформа правосуддя - одна з ключових умов для руху України до ЄС.

12 січня з'їзд суддів обрав усіх 8 членів Вищої ради правосуддя. У Раді суддів наголосили, що обрання кандидатів від з'їзду суддів України дозволить розблокувати роботу Вищої ради правосуддя і поверне їй інституційну спроможність приймати рішення, позаяк з новообраними членами кількісний склад ВРП становитиме 15 осіб, а це необхідний кворум для роботи колективного органу.

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