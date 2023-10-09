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Головна Культура У Естонії запускають Український дитячий кіноклуб. Деталі

У Естонії запускають Український дитячий кіноклуб. Деталі

9 жовтня, 2023 понедiлок
14:39
Культура Джура-королевич

У декількох містах Естонії в рамках Українського кіноклубу відбудуться покази фільмів рідною мовою для дітей та їхніх батьків, які були вимушені покинути країну

Про це інформує Асоціація українських організацій.

"Раз на місяць для дітей та дорослих ми показуватимемо кінострічки та анімаційні фільми українського виробництва українською мовою в Таллінні, Тарту, Нарві, Пайде, Пярну та інших містах", - йдеться в заяві.

У Таллінні в кінотеатрі Sõprus (Vana-Posti) відбудеться урочисте відкриття дитячого кіноклубу. Дітям покажуть фентезі-казки про лицаря "Джура-королевич".

Це фільм про джуру-Іванка, сина короля Юрія Хороброго, який бореться зі злом. Злий Егерт, який убив короля і захопив престол, хоче знищити спадкоємця. Але Іванко слухає серце і жертвує заради перемоги.

У фільмі грають відомі українські актори: Максим Самчик, Таїсія-Оксана Щурук, Аліна Коваленко, В’ячеслав Довженко, Олексій Вертинський, Віталій Салін.

Перший показ заплановано на 14 жовтня о 16:00. Вхід вільний.

  • Нагадаємо, у червні 10-й Чілдрен Кінофест обрав фільмом-відкриттям стрічку Антона Гойди "Джура-королевич".  
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