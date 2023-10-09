У Естонії запускають Український дитячий кіноклуб. Деталі

Про це інформує Асоціація українських організацій.

"Раз на місяць для дітей та дорослих ми показуватимемо кінострічки та анімаційні фільми українського виробництва українською мовою в Таллінні, Тарту, Нарві, Пайде, Пярну та інших містах", - йдеться в заяві.

У Таллінні в кінотеатрі Sõprus (Vana-Posti) відбудеться урочисте відкриття дитячого кіноклубу. Дітям покажуть фентезі-казки про лицаря "Джура-королевич".

Це фільм про джуру-Іванка, сина короля Юрія Хороброго, який бореться зі злом. Злий Егерт, який убив короля і захопив престол, хоче знищити спадкоємця. Але Іванко слухає серце і жертвує заради перемоги.

У фільмі грають відомі українські актори: Максим Самчик, Таїсія-Оксана Щурук, Аліна Коваленко, В’ячеслав Довженко, Олексій Вертинський, Віталій Салін.

Перший показ заплановано на 14 жовтня о 16:00. Вхід вільний.