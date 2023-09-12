У Греції запрацював Український освітній хаб

Про це інформує Міністерство освіти і науки України.

"Мережа українських освітніх хабів (цифрових освітніх центрів — DLC) реалізує концепцію навчання протягом життя (Life Long Learning) з метою розвитку людського капіталу України. Навчатися й набувати актуальних навичок у центрах можуть як діти, так і дорослі. Також школярі можуть надолужити пропущене у навчанні — все в інтерактивній пізнавальній формі", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що хаб у Греції - вже 21-й заклад мережі українських освітніх центрів, які працюють з початку повномасштабної війни. Нині українські біженці можуть долучитися до навчання в Польщі, Словаччині, Угорщині, Чехії, Болгарії, Швейцарії, Німеччині, Іспанії, Австрії та Великій Британії. Також хаби є і в Україні.

Марія Богуслав, яка координує українські освітні хаби, розповіла, що їхній головний план - створити такі центри в усіх областях України та там, де зараз найбільше живуть українські діти. Найбільше потреба в таких хабах у громадах, які найбільше зазнали втрат від війни.

Довідково. Український освітній хаб - це соціальний інноваційний проєкт. Його місія забезпечити системну реалізацію концепції "Навчання Протягом Життя" (Life Long Learning) в Україні та за кордоном, надавши можливість всім охочим безплатно отримати або покращити навички, які потрібні кожному і наразі мають попит на ринку праці. Проєкт створює можливість українцям реалізувати себе.