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У Греції запрацював Український освітній хаб

12 вересня, 2023 вiвторок
15:03
Суспільство На фото: Освітній Хаб

11 вересня Український хаб цифрових освітніх центрів запрацював в Афінах, де навчатимуть актуальних навичок біженців будь-якого віку, а школярі можуть надолужити пропущене у навчанні

Про це інформує Міністерство освіти і науки України.

"Мережа українських освітніх хабів (цифрових освітніх центрів — DLC) реалізує концепцію навчання протягом життя (Life Long Learning) з метою розвитку людського капіталу України. Навчатися й набувати актуальних навичок у центрах можуть як діти, так і дорослі. Також школярі можуть надолужити пропущене у навчанні — все в інтерактивній пізнавальній формі", - йдеться в заяві.

На фото: Освітній Хаб

Повідомляється, що хаб у Греції - вже 21-й заклад мережі українських освітніх центрів, які працюють з початку повномасштабної війни. Нині українські біженці можуть долучитися до навчання в Польщі, Словаччині, Угорщині, Чехії, Болгарії, Швейцарії, Німеччині, Іспанії, Австрії та Великій Британії. Також хаби є і в Україні.

На фото: Освітній Хаб

Марія Богуслав, яка координує українські освітні хаби, розповіла, що їхній головний план - створити такі центри в усіх областях України та там, де зараз найбільше живуть українські діти. Найбільше потреба в таких хабах у громадах, які найбільше зазнали втрат від війни.

Довідково. Український освітній хаб - це соціальний інноваційний проєкт. Його місія забезпечити системну реалізацію концепції "Навчання Протягом Життя" (Life Long Learning) в Україні та за кордоном, надавши можливість всім охочим безплатно отримати або покращити навички, які потрібні кожному і наразі мають попит на ринку праці. Проєкт створює можливість українцям реалізувати себе.

  • Водночас близько 160 тисяч українських школярів мають статус ВПО. Еспресо розповідає історію маленької киянки, яка цього року вимушено пішла до школи у Львові.
  • Агентство ООН у справах біженців повідомило, що загальна кількість біженців шкільного віку в усьому світі зросла з 10 мільйонів у 2021 році до 14,8 мільйона у 2022 році, в основному через вторгнення Росії в Україну.
Світ
освіта
Греція
біженці
Війна з Росією
внутрішні переселенці
біженці з України
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