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У Казахстані депутата виключили з партії за підтримку агресії РФ у бік України

19 січня, 2023 четвер
11:24
Світ Казахстан

У четвер, 19 січня, політична партія Казахстану виключила одного зі своїх депутатів через підтримку збройної агресії РФ проти України

Про це інформує Reuters.

Зазначають, що з казахської партії "Ак Жол" вигнали Азамата Абільдаєва. Причиною стало те, що в січні цього року депутат заявив в інтерв'ю Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода про підтримку російської "спеціальної воєнної операції". Також в інтерв'ю він назвав уряд України "нацистами".

Після цього партія "Ак Жол" заявила, що обговорила коментарі Абільдаєва на зборах і вирішила виключити його. Також партія попросила центральну виборчу комісію відкликати мандат депутата. У заяві "Ак Жол" ідеться про те, що їхня партія "завжди поважає і підтримує незалежність і територіальну цілісність нашої Республіки та інших дружніх держав".

Формально "Ак Жол" є опозиційною партією в Казахстані. Проте в ключових питаннях вона дотримується лінії уряду, який попри тісні зв'язки з Москвою не підтримав повномасштабне вторгнення РФ в Україну і закликав до миру.

Також оскільки, за даними соціологічного центру Demoscope, дедалі більше казахів підтримують Україну, ніж Росію, слова Абільдаєва можуть зашкодити перспективам партії "Ак Жол" на дострокових парламентських виборах, які повинні відбутися найближчим часом.

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