Казахстан передав українським медикам 41 потужний генератор

Про це повідомили в telegram МОЗ України.

"Отримали чудовий подарунок під ялинку від братнього народу Казахстану: 41 потужний генератор для наших медичних закладів!" - йдеться у дописі.

Зокрема зазначається, що вони будуть передані в області, які перебувають під атаками російських агресорів і де їх потребують найбільше, — у Миколаївську, Дніпропетровську, Харківську.

"Кожен генератор — це гарантія безперебійної роботи операційних, реанімацій та кисневих станцій", — підкреслив Viktor Liashko.

Раніше стало відомо, що уряд Данії виділив 300 мільйонів данських крон (близько 43 мільйонів доларів) для закупівлі зброї та обладнання для України.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 22 грудня повідомила, що Україна отримає від Євросоюзу ще 900 генераторів для живлення критичної інфраструктури.

22 грудня стало відомо, що Київ отримав від Данії 9 потужних генераторів.

23 грудня стало відомо, що Японія передала Бучі дизель-генератори і обігрівачі.