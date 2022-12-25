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Казахстан передав українським медикам 41 потужний генератор

25 грудня, 2022 неділя
17:58
війна з Росією Казахстан передав українським медикам 41 потужний генератор

Україна отримала 41 потужний генератор для медичних закладів від Казахстану

Про це повідомили в telegram МОЗ України.

"Отримали чудовий подарунок під ялинку від братнього народу Казахстану: 41 потужний генератор для наших медичних закладів!" - йдеться у дописі.

Зокрема зазначається, що вони будуть передані в області, які перебувають під атаками російських агресорів і де їх потребують найбільше, — у Миколаївську, Дніпропетровську, Харківську. 

"Кожен генератор  — це гарантія безперебійної роботи операційних, реанімацій та кисневих станцій", — підкреслив Viktor Liashko. 

  • Раніше стало відомо, що уряд Данії виділив 300 мільйонів данських крон (близько 43 мільйонів доларів) для закупівлі зброї та обладнання для України.
  • Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 22 грудня повідомила, що Україна отримає від Євросоюзу ще 900 генераторів для живлення критичної інфраструктури.
  • 22 грудня стало відомо, що Київ отримав від Данії 9 потужних генераторів.
  • 23 грудня стало відомо, що Японія передала Бучі дизель-генератори і обігрівачі.

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Казахстан
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