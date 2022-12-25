Казахстан передав українським медикам 41 потужний генератор
Україна отримала 41 потужний генератор для медичних закладів від Казахстану
Про це повідомили в telegram МОЗ України.
"Отримали чудовий подарунок під ялинку від братнього народу Казахстану: 41 потужний генератор для наших медичних закладів!" - йдеться у дописі.
Зокрема зазначається, що вони будуть передані в області, які перебувають під атаками російських агресорів і де їх потребують найбільше, — у Миколаївську, Дніпропетровську, Харківську.
"Кожен генератор — це гарантія безперебійної роботи операційних, реанімацій та кисневих станцій", — підкреслив Viktor Liashko.
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