У Казахстані лишили тільки один обов'язковий вихідний на тиждень
Згідно зі змінами, внесеними до Трудового кодексу Казахстану, починаючи з 1 липня 2023 року, в країні запроваджується нова тривалість робочого тижня
Трудовим кодексом відтепер передбачено чотириденний, п'ятиденний або шестиденний робочий тиждень. Тривалість робочого тижня визначається згодою сторін, пише Кursiv.kz.
Згідно з пунктом 3 статті 71, який доповнено частиною 2, різна тривалість робочого тижня може чергуватися:
"За згодою сторін у трудовому договорі допускається встановлення чотириденного робочого тижня з правом чергування з п'ятиденним або шестиденним робочим тижнем".
Читайте також: Стрибок цін на зерно, паливо та добрива: міністри G7 стурбовані впливом війни на продовольчу безпеку
При цьому, відповідно до ст. 84, незалежно від тривалості робочого тижня, спільним для всіх вихідним днем є неділя. Другий або третій вихідний день при п'ятиденному та чотириденному робочому тижні встановлюється колективним договором або правилами трудового розпорядку.
Окрім того, загальна тривалість понаднормових робіт не повинна перевищувати 12 годин на місяць - при чотириденному, п'ятиденному та шестиденному робочому тижні та 120 годин на рік при встановленні підсумованого обліку робочого часу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.69
Купівля 37.69Продаж 38.45
-
EUR
Купівля 40.96Продаж 41.93
- Актуальне
- Важливе