У Казахстані лишили тільки один обов'язковий вихідний на тиждень

Трудовим кодексом відтепер передбачено чотириденний, п'ятиденний або шестиденний робочий тиждень. Тривалість робочого тижня визначається згодою сторін, пише Кursiv.kz.

Згідно з пунктом 3 статті 71, який доповнено частиною 2, різна тривалість робочого тижня може чергуватися:

"За згодою сторін у трудовому договорі допускається встановлення чотириденного робочого тижня з правом чергування з п'ятиденним або шестиденним робочим тижнем".

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При цьому, відповідно до ст. 84, незалежно від тривалості робочого тижня, спільним для всіх вихідним днем є неділя. Другий або третій вихідний день при п'ятиденному та чотириденному робочому тижні встановлюється колективним договором або правилами трудового розпорядку.

Окрім того, загальна тривалість понаднормових робіт не повинна перевищувати 12 годин на місяць - при чотириденному, п'ятиденному та шестиденному робочому тижні та 120 годин на рік при встановленні підсумованого обліку робочого часу.