У Кентуккі чоловік розстріляв у банку чотирьох людей
Чотири особи загинули в результаті стрілянини, що сталася 10 квітня в Луїсвіллі, штат Кентуккі, ще дев'ять людей отримали поранення - злочинця ліквідувала поліція
Про це повідомляє CNN.
Чотири особи загинули, а ще дев'ятеро людей, у тому числі троє поліцейських, отримали поранення. Усіх постраждалих госпіталізовано.
За даними поліції, близько 8:30 ранку за місцевим часом (15:30 за київським часом) почали надходити повідомлення про стрілянину в центрі міста в будівлі Old National Bank.
За даними CNN, стрілець використовував гвинтівку типу AR-15. Поліцейські прибули на місце через три хвилини, в ході перестрілки злочинець загинув.
У поліції заявили, що стрілець пов'язаний із банком Old National Bank. Імовірно, він раніше там працював.
На місці окрім поліції працюють агенти ФБР та співробітники Бюро алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї та вибухових речовин.
Президент США Джо Байден засудив масову стрілянину і заявив, що молиться за загиблих та постраждалих. "Занадто багато американців платять своїм життям за ціну бездіяльності. Коли республіканці в Конгресі почнуть діяти, щоб захистити наше суспільство?" - заявив Байден у твіттері.
- Нагадаємо, 28 березня у Нешвіллі, штат Теннессі, у приватній християнській школі Ковенант колишній учень застрелив трьох дітей і трьох дорослих, після чого його ліквідувала поліція
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