У Харківській області на міні підірвалися працівники обленерго: двоє поранених
Співробітники "Харківобленерго" на службовому авто підірвалися на міні на околиці міста Дергачі
Про це повідомляють у "Харківобленерго".
"Надзвичайна подія трапилася 8 квітня на околиці Дергачів. Бригада енергетиків направлялася на усунення аварійного пошкодження в електромережі. За попередніми даними, службовий пікап на грунтовій дорозі наїхав на міну", – йдеться у повідомленні.
Внаслідок вибуху два працівники отримали поранення, їх доставили до лікарні. Від автівки залишилася купа заліза.
"З початку війни фахівці “Харківобленерго” щодня працюють в зоні бойових дій, неодноразово потрапляючи під обстріли. Попри ризик для життя, енергетики тримають електричні мережі в робочому стані, від яких заживлені лікарні, об'єкти критичної інфраструктури та житлові райони", – додають у підприємстві.
- 7 квітня поблизу села Білка Охтирського району автомобіль із бригадою "Сумиобленерго" підірвався на протитанковій міні, яку залишили після себе російські окупанти.
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