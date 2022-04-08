У Харківській області на міні підірвалися працівники обленерго: двоє поранених

Про це повідомляють у "Харківобленерго".



"Надзвичайна подія трапилася 8 квітня на околиці Дергачів. Бригада енергетиків направлялася на усунення аварійного пошкодження в електромережі. За попередніми даними, службовий пікап на грунтовій дорозі наїхав на міну", – йдеться у повідомленні.



Внаслідок вибуху два працівники отримали поранення, їх доставили до лікарні. Від автівки залишилася купа заліза.



"​З початку війни фахівці “Харківобленерго” щодня працюють в зоні бойових дій, неодноразово потрапляючи під обстріли. Попри ризик для життя, енергетики тримають електричні мережі в робочому стані, від яких заживлені лікарні, об'єкти критичної інфраструктури та житлові райони", – додають у підприємстві.

7 квітня поблизу села Білка Охтирського району автомобіль із бригадою "Сумиобленерго" підірвався на протитанковій міні, яку залишили після себе російські окупанти.